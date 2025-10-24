Родители проверили качество питания школьников в гимназии Подольска

В столовой гимназии имени Подольских курсантов участницы проекта «Родительский контроль» проверили соответствие меню фактическому набору, а также продегустировали завтрак гимназистов. Блюда соответствовали заявленному и оказались достаточно вкусными.

Одним из главных нововведений этого года в образовательной организации стало существенное расширение ассортимента блюд. Теперь на завтрак ребятам предлагают вареники с творогом, блины, круассаны, хлопья, йогурты и каши, а также дают возможность выбрать напиток — чай или какао. Для младших классов столы накрывают, а старшеклассникам предлагают блюда на выбор со шведского стола.

Пищеблок гимназии работает по принципу полного цикла, все блюда готовятся непосредственно на месте. Столовая рассчитана на 300 посадочных мест. Полноценный обед включает три блюда, причем ученики могут выбрать один из трех разных салатов и соусов.