Родители проверили качество питания детей в школе № 10 в Лобне | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 17:58 Родители проверили качество питания детей в школе № 10 в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360 в

В городском округе Лобня продолжает активно функционировать общественный родительский контроль питания в школах. Недавно родители учеников 5 «Б» и 9 «Б» классов школы № 10 посетили столовую учебного заведения, чтобы лично оценить качество питания, которое получают дети.

В ходе визита родители осмотрели санитарное состояние большого зала столовой и ознакомились с ежедневным меню, которое предлагается учащимся. Особое внимание уделили дегустации готовых блюд.

Реклама

По результатам проведенного контроля был оформлен акт, который теперь доступен для ознакомления на официальном сайте школы в разделе «Питание» подразделе «Родительский контроль». На сайте также можно найти полезную информацию о здоровом питании, разработке мероприятий по формированию правильного пищевого поведения среди школьников и информационные листки на эту тему.

Проект «Родительский контроль питания», инициированный губернатором, успешно реализуется во всех школах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»