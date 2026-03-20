Родители провели дегустацию школьного меню в Солнечногорске
В гимназии № 6 в Солнечногорске 19 марта прошла плановая проверка организации питания учащихся. Контрольное мероприятие провели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Родительский контроль».
Участники попробовали завтрак, в котором появилось новое блюдо — хлопья с молоком. Также в рационе школьников — свежие яблоки и мандарины, хлеб с сыром, печенье, кофейный напиток.
После дегустации родители заполнили специальные чек-листы для оценки качества и свежести продуктов, сервировки и подачи блюд.
Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина подчеркнула, что качество школьного питания тщательно контролируют.
«Меню постепенно расширяется, а при выборе новых блюд мы обязательно учитываем пожелания детей и их родителей. И конечно, для нас очень важны прозрачность и четкая организация всей работы», — отметила она.
Школьное питание готовят в полном соответствии с единым стандартом Московской области, оно сбалансировано по содержанию калорий и микроэлементов. Меню согласовывают с профильным Министерством образования и Управлением Роспотребнадзора.
К дегустации присоединился член местной фракции «Единая Россия», депутат Совета депутатов округа Александр Поляков. Он подчеркнул, что успеваемость и здоровье детей во многом завит от питания, поэтому за рационом учащихся следует внимательно следить. Депутаты регулярно проверяют, насколько точно соблюдаются стандарты в школьных столовых округа.
Участвовать в дегустации меню может каждый родитель или законный представитель ребенка один раз в три месяца. Чтобы записаться на контрольное мероприятие, необходимо обратиться к классному руководителю или социальному педагогу. Также подать заявку можно через ФГИС «Моя школа».