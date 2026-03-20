Родители провели дегустацию школьного меню в Солнечногорске

В гимназии № 6 в Солнечногорске 19 марта прошла плановая проверка организации питания учащихся. Контрольное мероприятие провели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Родительский контроль».

Участники попробовали завтрак, в котором появилось новое блюдо — хлопья с молоком. Также в рационе школьников — свежие яблоки и мандарины, хлеб с сыром, печенье, кофейный напиток.

После дегустации родители заполнили специальные чек-листы для оценки качества и свежести продуктов, сервировки и подачи блюд.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина подчеркнула, что качество школьного питания тщательно контролируют.

«Меню постепенно расширяется, а при выборе новых блюд мы обязательно учитываем пожелания детей и их родителей. И конечно, для нас очень важны прозрачность и четкая организация всей работы», — отметила она.