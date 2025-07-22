Родители проконтролировали питание в детском саду № 5 в Солнечногорске

В дошкольном отделении школы № 5 в Солнечногорске родители получили возможность лично оценить качество питания, пообедав вместе со своими детьми. Подобные дни родительского контроля проводятся в детском саду практически каждую неделю, и принять участие в дегустации блюд приглашаются не только мамы и папы, но и бабушки с дедушками.

Питание в дошкольном учреждении организовано пятиразовое и разработано с учетом возрастных особенностей детей. Разнообразное меню составляется на две недели. В рацион обязательно входят мясные и молочные продукты, свежие овощи и фрукты, соки. А после посещения бассейна детям предлагается чай с пастилой.

«Готовят повара очень вкусно. У нас замечательный шеф-повар Надежда Конькова, которая четко руководит и контролирует питание. Бракераж идет на „ура“. Я хочу поблагодарить наш пищеблок, который готовит деткам такую вкусную еду. Родители увидели, что дети очень довольны», — рассказала руководитель дошкольного отделения школы № 5 Любовь Панишева.

После дегустации родителям предлагается заполнить специальный чек-лист, в котором они могут поделиться своими впечатлениями о блюдах, оценить их внешний вид, аромат, цвет, а также качество и свежесть используемых ингредиентов.

Записаться в родительскую комиссию по контролю за питанием может любой желающий в каждом дошкольном и школьном учреждении округа. Для этого необходимо обратиться к воспитателю, социальному педагогу или классному руководителю, либо подать заявку через ФГИС «Моя школа». Каждый родитель или законный представитель имеет право принять участие в дегустации один раз в три месяца.