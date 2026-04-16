Родители продегустировали питание в школах и детских садах в Истре

В образовательных учреждениях муниципального округа Истра продолжается реализация проекта «Родительский контроль питания». Принять участие в проверках могут все желающие родители.

Напомним, в детских садах округа организовано пятиразовое питание, полностью соответствующее нормам СанПиН и обеспечивающее восполнение энергии у детей. В школах предусмотрено обязательное двухразовое горячее питание, а для учащихся кадетского корпуса — трехразовое с дополнительным полдником.

За текущий учебный год участие в дегустации школьного питания приняли 643 родителя, в детских садах — 868 человек. Они отметили, что еда соответствует нормам, температура приемлемая, вкус отличный, а порции большие.

Меню для школьников разработано диетологами и согласовано с Роспотребнадзором. Стандартный рацион включает: завтрак — каша или омлет, бутерброд, чай; обед — суп и второе блюдо. А еще раз в три месяца среди учащихся проводится опрос для учета вкусовых предпочтений детей при формировании меню.