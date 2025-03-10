Родители Подмосковья представили лучшие практики для развития детей

Родительские комитеты 4-9-х классов из Подмосковья представили лучший опыт взаимодействия школ и семей на конкурсе «Секреты дружного класса. Родители Первых». Участниками состязания стали почти 1,5 тысячи команд. В Минобразования отметили, что наибольшее количество заявилось из Сергиево-Посадского, Красногорского, Зарайского и Луховицкого округов.
На конкурсе родители делились практиками проведения внеклассных мероприятий, секретами вовлечения семьи в учебу и создания комфортных условий для развития детей.
В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых» — это новый проект для региона. Он стартовал в 2025 году. Его поддержал родительский совет при министерстве и «Движение первых».
Заместитель министра образования Лариса Сулима уточнила, что уже в марте в Московской области пройдет муниципальный этап, а в апреле определят победителей областного конкурса.
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