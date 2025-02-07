Родители оценили качество питания в школе № 45 в Богородском округе

В Центре образования № 45 Богородского городского округа прошел родительский контроль за организацией горячего питания в школьной столовой. Комиссия нарушений не выявила.

Родители учащихся ознакомились с цикличным меню, оценили соответствие заявленных блюд, обратили внимание на соблюдение детьми правил личной гигиены, санитарное состояние обеденного зала и продегустировали завтрак.

Проверяющие сделали вывод, что блюда в столовой приготовили в соответствии с санитарными нормами и требованиями к детскому питанию. Нарушений не установили и замечаний не высказали.

Родители смогли задать все интересующие вопросы, озвучили свои предложения по организации питания и рациона, положительно оценили качество, разнообразие и правильность технологического приготовления блюд. После дегустации они также выслушали мнения детей о школьном питании и их пожелания.

Отметим, что в феврале губернатор Подмосковья снова поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев подчеркнул, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.