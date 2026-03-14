Родители особенных детей получили консультации в администрации Можайска

Представители власти, медицины и родители особенных детей встретились 12 марта в здании администрации. Главной темой стала медицинская помощь, социальная поддержка и организация досуга для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В диалоге участвовали заместитель главы округа Ольга Спиридонова, главный врач Можайской больницы Александр Акименко и заведующая детским поликлиническим отделением Юлия Силинская. Также присутствовали специалисты социальных служб, образования, налоговой службы и общественных организаций.

Участники обсудили обеспечение детей лекарствами, проведение диагностики и оказание специализированной помощи. Медицинские работники объяснили, как направить ребенка на высокотехнологичное обследование.

Представители соцслужб рассказали о правилах получения путевок в санатории и порядке очереди на оздоровление. Родители смогли задать вопросы и получить консультации профильных специалистов.

«Важно, что разговор получился открытым и содержательным, — отметили в администрации. — Каждый родитель получил индивидуальные ответы на свои вопросы».

Родители поблагодарили начальника управления образования Светлану Катальникову и депутата Татьяну Кынчеву за внимание к проблемам и помощь в их решении. В обсуждении также участвовала председатель Совета МРООПИ имени Георгия Победоносца Маргарита Орлова.

На встречу пришло меньше родителей, чем в прошлые разы. В администрации считают это положительным знаком: многие вопросы решаются в рабочем порядке, а связь с профильными службами становится эффективнее. Все обращения взяли на контроль ответственные ведомства.