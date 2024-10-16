Родители новорожденных в Чехове получат обновленные подарочные наборы

В Подмосковье родители новорожденных продолжают получать подарок от губернатора региона — специальный набор, включающий более 50 необходимых вещей для первых месяцев жизни ребенка. В подарочной коробке можно найти одежду, игрушки, комплекты постельного белья, а также косметику для мамы и малыша.

Недавно обновленный набор стал еще более полезным: теперь в него добавлены светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной, которые обеспечивают дополнительную безопасность новорожденных.

Для получения подарочного набора родители, проживающие в городском округе Чехов, должны зарегистрировать своего новорожденного в областном органе ЗАГС. В случае рождения двоих и более детей, подарки выдаются на каждого ребенка.

Также предусмотрена возможность выбора денежного эквивалента подарка в размере 20 тысяч рублей. Для этого необходимо подать заявление на выплату, что можно сделать, не покидая родильного отделения, параллельно с оформлением основных документов для ребенка.

Подробная информация о рождении ребенка в Московской области доступна на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Кроме того, работает Единый колл-центр, где можно получить консультации по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

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