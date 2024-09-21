Родители из Лосино-Петровского оформят социальные карты на детей

Для родителей из Лосино-Петровского упростили получение социальных карт на детей. Всего с начала года этой услугой воспользовались свыше 320 тысяч жителей Московской области.

Процедура оформления льготы на детей стала проще. Теперь к онлайн-форме по выдаче и замене социальной карты подключили умный сервис. Он автоматически проверяет и выводит на экран информацию о детях заявителя, на которых можно ее оформить.

«Родителю останется только выбрать конкретного ребенка и направить заявку на рассмотрение», — рассказали в Многофункциональном центре Лосино-Петровского.

Владельцы карт бесплатно пользуются всеми видами наземного пассажирского транспорта и электричками. А в некоторых магазинах обладатели социальной льготы получают скидку на товары.

Оформить карту могут зарегистрированные в Подмосковье льготники в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь» на портале госуслуг Московской области

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