Родители и депутаты проверили детский сад в деревне Мендюкино в Зарайске

Масштабная «родительская приемка» образовательных учреждений началась в Подмосковье в преддверии нового учебного года. В рамках Народной программы «Единой России» проверки проходят в том числе в Зарайске.

Одним из объектов контроля стал детский сад в деревне Мендюкино, который является частью образовательного комплекса Мендюкинской средней школы. Дошкольное отделение открыто еще в 1986 году, его посещают около 80 малышей. За лето здесь провели косметический ремонт в групповых ячейках, текущий ремонт канализации, пищеблок пополнился новым технологическим оборудованием и посудой.

Комиссия осмотрела групповые комнаты, спальни, пищеблок и территорию для прогулок. Особое внимание уделили безопасности и комфорту детей.

«Очень приятно, что нас, родителей, пригласили участвовать в приемке. Мы видим, как преображается сад: в группах стало светлее, уютнее, обновился пищеблок. Самое ценное, что нас слышат: все наши просьбы и замечания взяли в работу. Спасибо „Единой России“ и особенно нашим местным депутатам за то, что не остаются в стороне и реально помогают решать проблемы», — отметили родители воспитанников.

Заведующая детским садом № 6 «Яблонька», депутат окружного совета Марина Панфилова подчеркнула, что благодаря Народной программе «Единой России» в дошкольных учреждениях происходят реальные изменения: ремонтируются группы, обновляется оборудование, благоустраиваются территории.

«Вместе с родителями мы фиксируем даже мелкие недочеты, чтобы устранить их до 1 сентября. Например, по просьбам мам обратили внимание на состояние веранд на прогулочных площадках — сейчас этот вопрос уже в работе. Важно, что каждый родитель может прийти и увидеть, как готовится сад к новому учебному году, — это и есть настоящий общественный контроль», — сказала Марина Панфилова.

В Зарайске благодаря Народной программе за пять лет произошли большие изменения. В 2025 году открыли новую школу на 825 мест. Образовательные учреждения ежегодно ремонтируют — обновляют системы отопления и водоснабжения, приводят в порядок входные группы. Начиная с 2021 года асфальтовое покрытие отремонтировано на территориях трех школ и 12 детских садов — это 57% от общего числа объектов образования.

В основе большинства преобразований в Зарайске — наказы жителей. Уже сейчас идет формирование новой Народной программы на следующие пять лет. Уже собрано более 1 тысячи предложений. Принять участие может каждый: достаточно внести свою идею по развитию округа.