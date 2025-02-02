Родильный дом в Химках капитально отремонтируют к весне 2025 года

Временно исполняющая полномочия главы округа Елена Землякова проверила работы по капитальному ремонту родильного дома. Она поручила подрядчику сдать объект весной 2025 года.

Капитальный ремонт также оценил заместитель министра строительного комплекса Московской области Тимур Магомедов. Готовность объекта достигла 70%.

«Дала поручение ускориться и завершить работы уже весной этого года. Основной объем завершен. Осталась чистовая отделка, монтаж электропроводки и других инженерных коммуникаций», — сказала Елена Землякова.