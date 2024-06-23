Родильный дом в Химках капитально отремонтируют до конца года

В родильном доме Химок идет капитальный ремонт. Его завершат до конца 2024 года. В учреждении уже улучшили питание и упростили процедуру оформления документов.

Капитальный ремонт в роддоме Химок начался летом прошлого года. Он проходит в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Идут отделка помещений, работы по теплоизоляции, установке вентилируемого фасада. Также здесь обновят кровлю, окна и двери, инженерные коммуникации.

К концу этого года медучреждение должно стать современным акушерским стационаром на 102 койки. В нем разместятся отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовые и реанимация. Для удобства пациентов здесь обустроят одно-, двух- и трехместные палаты с индивидуальными санузлами в каждом блоке.

Параллельно пациенты уже отмечают улучшения в питании и удобстве оформления документов. Отметим, что более 100 тысяч детей появились на свет за 50 лет существования родильного дома в Химках. К примеру, у Елизаветы Саушкиной здесь родилось двое сыновей.

«Сама я работаю медицинской сестрой в экстренном отделении хирургии. Будучи беременной, знала, что обращусь именно в Химкинский роддом, потому что это было близко. Врачи — профессионалы своего дела, они неоднократно спасали меня от угроз беременности и сохранили второго ребенка. Я всегда была под наблюдением медицинского персонала», — прокомментировала Елизавета Саушкина.

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