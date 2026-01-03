Родильный дом города Химки организовал новогодний день открытых дверей

В Химках будущие родители смогли познакомиться с работой родильного дома и принять участие в праздничных мероприятиях. Гостями стали более сорока беременных женщин, желающих узнать больше о процессе родов и получить полезные советы.

Родильный дом города Химки организовал праздничный день открытых дверей для будущих родителей.

Руководитель роддома Согомон Казарьян объяснил будущим родителям важность подготовки к естественным родам и отметил, что доверительные отношения с врачами и спокойствие семьи играют ключевую роль в успешном становлении матерью. Врачи-акушеры подробно рассказали о ходе родов и методах поддержки рожениц в этот важный период. Специалисты-неонатологи поделились информацией о процедурах обследований новорожденных сразу после появления на свет. Эксперты по грудному вскармливанию организовали практические занятия, показывая основы ухода за ребенком, включая технику правильного пеленания и основные приемы детского массажа.

Представители ЗАГСа дали рекомендации относительно оформления свидетельства о рождении ребенка, подчеркнув значимость заблаговременного выбора имени малыша и посещения регистрации вместе с семьей, чтобы сделать событие незабываемым и запечатлеть его на фотографиях.

«Хочу выразить огромную благодарность за теплую встречу, за знакомство с потрясающей командой, мастер-классы по уходу за малышом, массажу и грудному вскармливанию, за экскурсию по роддому. Беспроигрышная лотерея — это вообще что-то! Желаю всему коллективу большого счастья в Новом году!» — поделилась своими впечатлениями будущая мама Анастасия.

В завершении мероприятия сотрудники роддома напомнили, что чтобы превратить появление нового члена семьи в настоящий праздник для всех близких, главное — это вера и позитивный настрой родителей.