Родильное отделение открыли в медцентре «Лапино-4» в Одинцовском округе

Многопрофильный медицинский центр «Лапино‑4» в Одинцовском районе открылся в 2021 году как ковид‑центр, а сейчас его перепрофилировали под акушерский стационар. Он стал третьим отделением акушерской службы центрального клинического госпиталя «Лапино» и планирует принимать до 3 тысяч родов в год.

В новом отделении предусмотрели индивидуальные родзалы с возможностью партнерских родов, современные операционные, реанимацию для взрослых, неонатальное отделение, дневной стационар, комфортные послеродовые палаты и палаты домашних родов (с возможностью пребывания мужа в послеродовый период). Работает также современный женский консультативно‑диагностический центр. В корпусе трудятся более 70 опытных специалистов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул значимость проекта и обмен опытом, отметив, что в регионе действует шесть перинатальных центров, построенных по президентской программе. Генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер сообщил, что «Лапино‑4» станет крупным родовым центром, принимающим пациенток с различной патологией и фетальными диагнозами.

Сегодня «Лапино» — это медицинский кластер с многопрофильной высокотехнологичной медицинской помощью на уровне мировых стандартов. Так, за 14 лет в клинике родилось около 26,8 тысячи детей, проведено порядка 60 тысяч оперативных вмешательств по различным направлениям, лечение прошли свыше 82 тысяч пациентов. Здесь действуют перинатальный центр, центр лечения бесплодия, онкологический центр, а также центры кардиологии, нейрохирургии и детской и взрослой поликлиники.