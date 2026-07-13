Роддом в Орехово-Зуеве проведет день открытых дверей 16 июля

Орехово-Зуевский родильный дом проведет день открытых дверей для будущих мам и пап 16 июля. Гости смогут лично пообщаться с акушерами-гинекологами и неонатологами, а также осмотреть палаты и получить ответы на вопросы о ведении беременности, подготовке к родам и уходе за новорожденным. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Обязательным элементом программы станет экскурсия по учреждению, которая позволит будущим родителям наглядно оценить условия пребывания в роддоме.

«В дни открытых дверей мы стараемся максимально доступно рассказать о том, что ждет женщину в родах и как правильно подготовиться к этому важному событию. Каждый гость может задать любой вопрос — мы всегда открыты к диалогу», — поделилась заведующая родильным домом Вера Калинина.

Роддом обслуживает не только жительниц Орехово-Зуева, но и женщин из других городов Подмосковья и соседних регионов. В учреждении установлено современное медицинское оборудование, а персонал уделяет особое внимание комфорту и поддержке пациенток. В рамках программы «Я родился в Подмосковье» и по инициативе главы округа каждая мама при выписке получает памятные подарки.

Начало мероприятия запланировано на 14:00, вход свободный, предварительная запись не нужна.