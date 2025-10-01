Роддом в Химках открыли после капитального ремонта

В Химках после завершения капитального ремонта возобновил работу родильный дом. Сегодня сотрудники учреждения успешно приняли первые роды, в результате которых на свет появились два мальчика.

В обновленном медицинском учреждении обустроили шесть индивидуальных родильных залов, где доступны партнерские роды, две современные операционные, а также удобные палаты для совместного пребывания матери и ребенка.

Особое внимание в роддоме уделили безопасности пациенток с инфекционными заболеваниями — для них оборудовали специальный мельцеровский бокс с отдельным входом и надежной системой изоляции, включающий индивидуальный зал для родов и палату для младенца.

Медицинское обслуживание обеспечивают 29 врачей и 38 специалистов со средним медицинским образованием.

«Для нас принципиально важно, чтобы столь значимое событие в жизни женщины проходило в комфортных условиях. В обновленном роддоме в Химках все палаты стали одно-, двух- и трехместными с санузлами и душевыми. После ремонта ожидается рост числа родов в учреждении на 30%», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Она напомнила, что система родовспоможения в Подмосковье, сочетающая профессионализм врачей и современную технику, – одна из самых эффективных в России.

Более подробную информацию можно получить по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8(800)550-30-03, а также на специализированном портале.