Роддом в Химках капитально отремонтируют в этом году

Татьяна Норкина — акушерка. Работает в профессии 20 лет, из них более 12 — в родильном доме городского округа Химки.

«У меня бабушка медик. Она привила мне любовь к медицине. Ранее я видела, как она относится к своему делу — она была фельдшером на селе. Это значит — оказание разноплановой помощи всему населению. Будучи маленькой, часто бывала у неё в медицинском пункте. Позднее пришло осознание, что тоже хотела посвятить себя профессии», — сказала Татьяна Норкина.

Родильное отделение городского округа Химки станет современным акушерским стационаром для будущих мам и персонала. В прошлом году здесь начался капитальный ремонт. В здании проведут полную отделку помещений, обновят все инженерные коммуникации, установят новый вентилируемый фасад, заменят кровлю, окна и двери. В медицинском учреждении сделают одно-, двух- и трехместные палаты. В каждом блоке разместят индивидуальные санузлы с душевыми. Завершить работы планируют до конца этого года.

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