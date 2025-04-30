Роддом в Химках капитально отремонтируют к лету
На Ленинском проспекте в Химках продолжается капитальный ремонт родильного дома. На площадке сейчас трудятся свыше 100 рабочих.
Специалисты завершают монтаж инжереных систем, а также ремонт потолка. Кроме того, они благоустраивают прилегающую территорию и начинают устанавливать мебель и необходимую технику.
Уже весной работы в здании 1974 года постройки планируют полностью завершить. Здесь начнет работать акушерский стационар на 102 места с современным оборудованием.
Пациентки смогут посетить специалистов в отделениях гинекологии и патологии беременности. Также в здании будут доступны и палаты с индивидуальными санузлами, послеродовое и реанимационное отделения.
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