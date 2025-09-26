Роддом на Ленинском проспекте в Химках откроют после капремонта 1 октября

Роддом на Ленинском проспекте в Химках откроют после капитального ремонта 1 октября. В здании обустроили современный акушерский стационар с передовым оборудованием.

В роддоме обустроили акушерский стационар на 102 койки, оснащенный современной техникой. В учреждении будут работать отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое отделение и реанимация. Там создадут палаты с индивидуальными санузлами и душевыми на одно, два или три места.

По словам заместителя главврача Химкинской клинической больницы по акушерско-гинекологической помощи Артура Шахназаряна, в роддоме создали комфортные условия как для пациентов, так и для сотрудников.

«Для молодых мам будут доступны партнерские роды — присутствие в палате близкого человека. Будущие мамы смогут получить помощь для подготовки к грудному вскармливанию, а также помощь по уходу за малышом. В стенах родительного дома будет работать отделение ЗАГСа», — добавили в регионалном Минстрое.