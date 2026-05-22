Роботы провели уборку на 1,3 млн квадратных метров в медучреждениях Подмосковья

С августа прошлого года в медицинских организациях Подмосковья начали трудиться роботы-уборщики. Они оснащены датчиками, которые позволяют им определять уровень загрязнения и корректировать маршрут.

Программирование также позволяет менять график уборки помещений.

«Сегодня роботизированные системы помогают поддерживать чистоту и комфорт в наших медицинских учреждениях. С августа прошлого года они убрали более 1,3 миллиона квадратных метров — это сопоставимо с площадью 200 футбольных полей. Общая продолжительность работы техники составила почти три тысячи часов. Такие решения позволяют оптимизировать процессы и снизить нагрузку на персонал», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Роботы выполняют уборку в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля, Лобненской городской больнице, а также в консультативно-диагностическом центре «Ромашка».

Устройства значительно снижают нагрузку на сотрудников и позволяют им эффективно выполнять другие задачи.