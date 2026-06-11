Роботов начали применять для борьбы с борщевиком у ж/д станций Подмосковья

Роботы-газонокосилки используют для борьбы с борщевиком в Подмосковье. Их применяют на станциях и линиях МЦД и МЦК для покоса травы в полосе отвода, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Машины могут работать на склонах и скашивают не только траву, но и мелкую поросль кустарника, а также борщевик. За восемь часов роботы обрабатывают около трех гектаров территории.

«Производительность робота — три гектара за восемь часов. При этом участие человека сводится к управлению с помощью пульта», — рассказали в МЖД.

Всего с начала сезона роботы обработали 24 гектара, включая территорию станций МЦД Солнечная, Царицыно и Люблино, Андроновка и Лихоборы МЦК.