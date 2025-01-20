Роботу Светлане поступило 6,8 млн звонков о записи ко врачу в Подмосковье за год

Робот Светлана обработала почти 6,8 миллиона звонков от жителей Подмосковья за год. С его помощью можно вызвать врача на дом, назначить прием специалиста или отменить запись.

Роботизированный помощник работает на основе искусственного интеллекта. Помимо стандартных процедур робот также обзванивает пациентов для приглашения на диспансеризацию, напоминания о необходимости визита к врачу или для получения обратной связи.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы регионального Минздрава Максима Забелина, искусственный интеллект постоянно развивают в этом направлении.

«Так, в прошлом году мы внедрили несколько новых функций — теперь робот Светлана может помочь отменить запись к медицинскому специалисту, а также записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство», — сказал он.

Голосовой помощник работает круглосуточно и может одновременно принимать до 600 звонков.

В министерстве напомнили, что записаться на прием к специалисту можно через «Госуслуги», в поликлинике или Telegram-бот.