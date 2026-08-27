Роботов начнут производить в Подмосковье в сентябре

Производство роботов начнется в Московской области осенью. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на церемонии открытия форума педагогов региона «Стратегия цифрового лидерства в образовании».

Подмосковье уже приобрело большую партию деталей и других составляющих, которые необходимы для создания роботов.

«Это материалы, на которых можно программировать, на которых можно делать реальную практическую работу, выращивать все, что связано с 3D-печатью», — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор обратил внимание на важность того, чтобы жители региона со школьной скамьи были на ты с самыми передовыми технологиями.