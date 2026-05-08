Роботизированный склад «Спортмастера» создаст 150 рабочих мест в Балашихе

Роботизированный склад компании «Спортмастер» построили в Балашихе. В проект инвестировали семь миллиардов рублей. Объект планируют запустить уже в этом месяце. Там смогут получить работу 150 человек.

Подмосковный стройнадзор 5 мая выдал заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Площадь нового склада составила более 55 тысяч квадратных метров. Здание оснащено высокотехнологичным оборудованием, включая сортировочные системы и конвейеры. Это позволяет повысить эффективность распределения товаров.

Склад стал финальным в рамках проекта логистического центра «Спортмастер».

«В Балашихе уже располагается крупнейший распределительный логистический центр компании общей площадью около 130 тысяч квадратных метров, со строительством двух новых корпусов, общие площади распредцентра превысят 240 тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве.