Роботизированная система для урологических операций поступила в МОНИКИ

В распоряжение хирургов-урологов Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского поступила современная роботизированная система. Она позволяет выполнять вмешательства, которые требуют ювелирной точности, с минимальным воздействием на организм пациента.

Поступление такой техники стало важным событием для системы здравоохранения региона.

«Роботизированное оборудование сегодня применяется в четырех медучреждениях Подмосковья — МОНИИАГе, МОНИКИ, центре Рошаля, Воскресенской больнице. Новая робот-ассистированная система, поступившая в МОНИКИ, предназначена для лечения пациентов с различными урологическими заболеваниями», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

На приобретение устройства выделили свыше 260 миллионов рублей.

Хирург управляет тончайшими инструментами с помощью специальной консоли. Роботизированные манипуляторы в точности повторяют движения врача, что сводит риск ошибок к минимуму.

Такие операции проводят через крошечные разрезы, а специальная камера выдает хирургу объемное изображение операционного поля с большим увеличением.

«Использование роботических технологий открывает для наших специалистов новые возможности в лечении заболеваний предстательной железы и почек и позволяет приблизить результаты вмешательств к лучшим мировым практикам», — отметил поделился директор МОНИКИ Константин Соболев.

Приобретение уникальной системы стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора региона Андрея Воробьева.