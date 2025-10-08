Робот Вита обработал еще 19 тысяч звонков по вопросам ветеринарии в Подмосковье

В Подмосковье действует голосовой помощник в сфере ветеринарии. Робот Вита за полгода обработал 19 тысяч вызовов.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области уточнили, что 67% задач цифровой ассистент решил без привлечения операторов.

Робот Вита дает консультации по контролю за безнадзорными собаками и другим вопросам, а в случае необходимости переводит звонок сотрудникам ветеринарной станции. Кроме того, она предоставляет сведения о графике работы учреждений и позволяет оставить обращение для борьбы с борщевиком Сосновского.

Чаще всего голосовому помощнику за полгода поступали обращения по поводу бездомных собак – свыше 3,2 тысячи звонков, записи к ветеринару (свыше 1,7 тысячи) и на тему ликвидации борщевика (более 1,7 тысячи).

Робот Вита доступна по телефонам 8-800-550-65-22 и 8-495-668-01-25.