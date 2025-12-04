Робот Светлана записала к узкопрофильным врачам 30 тысяч жителей Подмосковья

Голосовой помощник Светлана помогает жителям Подмосковья в решении медицинских вопросов. Робот может принять звонок по номеру 122 в любое время суток и помочь вызвать врача на дом, записаться на прием, а также перенести или отменить визит.

Цифровой ассистент также совершает звонки, напоминая о предстоящем походе в поликлинику или о необходимости продлить электронный рецепт.

«Робот Светлана начала записывать пациентов к узкопрофильным специалистам в начале осени. Опция доступна пациентам, у которых открыто направление на прием к специалисту, а также состоящим на диспансерном учете», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В общей сложности помощник предложил жителям Подмосковья записаться к узкопрофильным специалистам свыше 30 тысяч раз.

Светлана круглосуточно принимает звонки по номеру 122. Запись к врачу также доступна через раздел «Здоровье» на региональном сайте государственных услуг, инфомат в поликлинике или при помощи чат-бота Дениса в Telegram.