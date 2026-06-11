Робот Светлана продлила рецепты на лекарства в Подмосковье еще 65 тысяч раз

В Подмосковье активно развивают цифровые сервисы для удобства жителей. В сфере медицины работает помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана.

Цифровой ассистент помогает вызвать врача домой, оформить запись на прием к специалисту, отменить или перенести визит, а также напоминает о консультации.

«С начала года она совершила почти 65 тысяч исходящих звонков с предложением продлить рецепт на льготное лекарство», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Звонки поступают с номера +7 (498) 550-31-35.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна через приложение «Добродел Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «Макс» и региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье».