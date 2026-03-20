Робот Светлана продлила рецепты на лекарства в Подмосковье 310 тысяч раз

В Подмосковье работает робот Светлана, созданный на базе искусственного интеллекта. Голосовой ассистент помогает жителям региона вызвать врача на дом, записаться на прием, а также перенести или отменить запись.

Кроме того, Светлана напоминает о визите к специалисту и необходимости продлить рецепт на льготное лекарство онлайн.

«С момента запуска функции в конце 2024 года она совершила почти 310 тысяч исходящих звонков с предложением продлить рецепт на льготный препарат», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Запись доступна через приложение «Добродел Здоровье», при помощи бота Денис в мессенджере МАХ, на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», а также через инфомат в медицинской организации или по номеру телефона 122.