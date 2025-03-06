Робот Светлана принял 1,5 млн звонков о записи к врачу в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут вызвать врача на дом и записаться на прием при помощи голосового помощника. С начала года робот Светлана приняла почти 1,5 миллиона входящих звонков.

Голосовой помощник работает на основе искусственного интеллекта, пояснили в региональном Минздраве. Через него можно записаться на прием, перенести его, а также вызвать специалиста на дом. Кроме того, робот совершает исходящие звонки, чтобы пригласить на диспансеризацию, напомнить о визите к врачу, а также собрать отзывы о работе скорой помощи.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения Максима Забелина, голосового помощника постоянно улучшают, добавляя новый функционал.

«Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения региона, вводим новые функции. Так, в прошлом году пациентам стала доступна функция отмены записи к медицинскому специалисту, а также записи на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Робот Светлана принимает входящие звонки по номеру телефона 122 круглосуточно», — сказал он.

Робот может одновременно принимать до 600 звонков.

В министерстве напомнили, что записаться на прием к врачу можно также через интернет-портал «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через Telegram-бот.