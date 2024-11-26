Робот Светлана пригласил на вакцинацию 1,3 млн жителей Подмосковья

Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа свыше 1,3 миллиона человек. Голосовой помощник звонил жителям по телефону и рассказывал, где можно пройти процедуру.

Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, прививку можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в самых оживленных местах.

Для прохождения процедуры необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС.

Графики и адреса работы передвижных комплексов размещены по ссылке.

Сделать прививку также можно в поликлинике, записавшись через «Госуслуги», по телефону 122 или через Telegram-бот.