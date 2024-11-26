Сегодня 10:04 Робот Светлана пригласил на вакцинацию 1,3 млн жителей Подмосковья Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа свыше 1,3 миллиона человек. Голосовой помощник звонил жителям по телефону и рассказывал, где можно пройти процедуру.
Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, прививку можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в самых оживленных местах.
Для прохождения процедуры необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС.
Графики и адреса работы передвижных комплексов размещены
по ссылке.
Сделать прививку также можно в поликлинике, записавшись через
«Госуслуги», по телефону 122 или через Telegram-бот.
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