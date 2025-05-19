Робот Светлана помогла продлить рецепты на лекарства в Подмосковье еще 80 тысяч раз

В Подмосковье работает цифровой помощник Светлана, созданный на базе искусственного интеллекта. С начала года робот свыше 80 тысяч раз предложил жителям региона продлить рецепт на льготные лекарства.

Цифровой помощник также обрабатывает вызовы по номеру 122, помогает пригласить врача на дом, записаться на прием в медицинское учреждение или отменить визит.

«Светлана напоминает о необходимости продления рецепта на льготный лекарственный препарат и записывает пациента на телемедицинскую консультацию. В ходе такого онлайн-приема врач продлевает электронный рецепт, а пациент может сэкономить время на посещении поликлиники», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Робот звонит с номера +7 (498) 602-31-35.

Запись на дистанционную консультацию доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье», через инфоматы в медицинской организации, по номеру телефона 122, при помощи чат-бота в Telegram или на приеме у лечащего врача.