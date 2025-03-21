Робот Светлана помогла продлить рецепт на лекарство в Подмосковье еще 20 тысяч раз

Голосовой помощник помогает жителям продлевать рецепты на льготные лекарства в Подмосковье с прошлого года. Для этого робот предлагает пациентам записаться на телемедицинскую консультацию с врачом. С января он совершил почти 20 тысяч таких звонков.

Робот Светлана обзванивает пациентов и напоминает им о необходимости продлить рецепт. После этого жителей приглашают на телемедицинскую консультацию с врачом. Сейчас такая функция работает в пилотном режиме в Лобне, Жуковском и Красногорске. Позже ее масштабируют на весь регион, сказал заместитель председателя правительства области, глава Минздрава максим Забелин.

«Робот Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию для продления электронного рецепта на льготный препарат. В этом случае пациенту не нужно посещать поликлинику, так как для продления рецепта понадобится только доступ в интернет», — сказал он.

Робот осуществляет звонки с номера +7 (498) 602-31-35, а входящие вызовы принимаются по телефону 122.

Через голосового помощника можно вызвать врача на дом, а также отменить или перенести запись. Светлана также приглашает пациентов на диспансеризацию и напоминает о необходимости визита к врачу.