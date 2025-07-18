Робот Светлана обработала 6 млн заявок о записи к врачу в Подмосковье с января

В Подмосковье продолжает успешно работать автоматизированная система оповещения пациентов — виртуальный помощник Светлана. С начала года сервис на основе искусственного интеллекта осуществил свыше 6,4 миллиона звонков жителям региона.
Автоматизированные звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35. Система также обрабатывает входящие обращения по короткому номеру 122.
«Робот Светлана помогает нам адресно донести необходимую информацию до человека. В том числе напомнить пациенту о необходимости прохождения диспансеризации или продления рецепта на льготный лекарственный препарат, предстоящей записи на прием к медицинскому специалисту», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Виртуальный помощник также помогает пациентам вызвать врача на дом, изменить время визита к специалисту или отменить запись.
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