Робот Светлана обработала 3,4 млн заявок о записи к врачу в Подмосковье с января

Цифровой ассистент имеет широкий спектр функций.

«В частности, она сама звонит пациентам и напоминает о записи на прием к врачу, а если планы изменились — с ее помощью можно отменить или перенести запись. Кроме того, робот сообщает о необходимости продления электронного рецепта на льготное лекарство. С начала года Светлана выполнила почти 3,4 миллиона исходящих звонков», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы записаться на прием к врачу при помощи робота, необходимо позвонить по номеру телефона 122.

Также оформление записи доступно в приложении «Добродел Здоровье», на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье», через инфомат в медицинской организации и при помощи бота в «Макс».