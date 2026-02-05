Робот Светлана напомнила о записи к врачу в Подмосковье еще 335 тысяч раз

Жители Московской области все чаще решают медицинские вопросы без походов в регистратуру и звонков. Помогает в этом робот Светлана — голосовой помощник, который берет на себя часть общения между пациентами и системой здравоохранения.

С ее помощью можно вызвать врача домой, записаться на прием к нужному специалисту, а при необходимости отменить или перенести визит. Кроме того, робот сам напоминает пациентам о предстоящем приеме или о том, что пора продлить электронный рецепт на льготные лекарства.

«Робот Светлана звонит за день до приема пациента у врача и просит подтвердить или отменить запись. Такая опция при отмене приема позволяет записаться на освободившееся время другим пациентам. С начала года робот Светлана напомнила о приеме у врача почти 335 тысяч раз, из них 137,9 тысячи человек подтвердили или отменили запись», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Звонки от робота поступают только с номера +7 (498) 602-31-35.

Запись на прием или телемедицинскую консультацию доступна разными способами: через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», с помощью инфомата в поликлинике, по номеру телефона 122, напрямую у лечащего врача или через бота в Telegram.