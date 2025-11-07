Робот Светлана напомнила о записи к врачу в Подмосковье 1,7 млн раз с января

Голосовой помощник Светлана напомнила пациентам о записи к врачу в Подмосковье более 1,7 миллиона раз с начала года. Почти в 585 тысячах случаев жители подтвердили или отменили запись.

Как сообщили в региональном Минздраве, робот Светлана работает на основе искусственного интеллекта. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием, а также отменить или перенести визит.

Голосовой помощник также обзванивает пациентов, чтобы напомнить о скором приеме и необходимости продлить рецепт на лекарство.

«Робот Светлана звонит пациентам перед предстоящим визитом в поликлинику и просит подтвердить или отменить запись. Такая опция позволяет нам лучше контролировать расписание, так как в случае отмены на освободившееся время может записаться другой пациент», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Звонки осуществляют с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на прием к врачу жители также могут через «Госуслуги», в поликлинике или Telegram-бот.