Робот проверил состояние теплосетей в Красногорске

В Красногорске начали тестировать роботизированную систему диагностики теплосетей. Комплекс обследовал подземные трубы и помог выявить скрытые повреждения перед отопительным сезоном.

Современную систему для проверки трубопроводов применили на теплосетях Красногорска в пилотном режиме. Робот с камерой и диагностическим оборудованием исследовал состояние коммуникаций под землей без масштабных вскрытий и земляных работ. Техника способна обнаруживать коррозию, трещины и другие дефекты даже в условиях полной темноты.

Разработку привезли в Подмосковье специалисты из Санкт-Петербурга. За один день система обследовала до 500 метров трубопровода. По словам экспертов, такой способ позволяет быстрее находить проблемные участки и точнее определять объем будущего ремонта.

Заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников отметил, что новая технология помогает выявлять повреждения, которые не всегда удается обнаружить во время стандартных испытаний.