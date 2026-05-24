Робот проверил состояние теплосетей в Красногорске
В Красногорске начали тестировать роботизированную систему диагностики теплосетей. Комплекс обследовал подземные трубы и помог выявить скрытые повреждения перед отопительным сезоном.
Современную систему для проверки трубопроводов применили на теплосетях Красногорска в пилотном режиме. Робот с камерой и диагностическим оборудованием исследовал состояние коммуникаций под землей без масштабных вскрытий и земляных работ. Техника способна обнаруживать коррозию, трещины и другие дефекты даже в условиях полной темноты.
Разработку привезли в Подмосковье специалисты из Санкт-Петербурга. За один день система обследовала до 500 метров трубопровода. По словам экспертов, такой способ позволяет быстрее находить проблемные участки и точнее определять объем будущего ремонта.
Заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников отметил, что новая технология помогает выявлять повреждения, которые не всегда удается обнаружить во время стандартных испытаний.
«Гидравлические и тепловые испытания не всегда сразу показывают нарушения в трубопроводе. Иногда проблемы проявляются уже зимой, во время эксплуатации. Эта система позволяет заранее увидеть участки, которые необходимо заменить», — сказал Собенников.
Специалисты подчеркивают, что технология также помогает сократить объем работ на поверхности. Для обследования сетей не требуется вскрывать большие участки территории, что позволяет сохранить благоустройство. Технический директор АО «ТЭК-24» Юрий Григорьев назвал разработку одной из самых оперативных систем диагностики теплосетей.
«Сейчас это самая быстрая технология для тестирования сетей. Самое главное — она позволяет проводить проверку с минимальным вмешательством в городскую среду. Нам не нужно вскрывать трубы, чтобы понять их состояние», — отметил Григорьев.
В ближайшее время специалисты планируют обследовать около двух километров трубопровода. Если пилотный проект подтвердит эффективность технологии, объем диагностики в округе увеличат.