Робот поможет в борьбе с борщевиком в Наро-Фоминске

В территориальном управлении Атепцево Наро-Фоминского округа начато применение роботизированного комплекса для борьбы с борщевиком Сосновского на труднодоступных участках. Для выработки единого подхода к решению проблемы состоялось выездное совещание в деревне Горчухино под руководством первого заместителя главы округа Виталия Ширшова.

Роботизированный комплекс, оснащенный дистанционным управлением, обладает мобильностью и способностью работать на сложном рельефе, что позволяет оперативно обрабатывать густые заросли и ускорять мероприятия по уничтожению опасного растения. Техника уже задействована на территории управления и демонстрирует эффективность в условиях, где применение традиционных средств затруднено.

В ходе выездного совещания за одним столом собрались руководители территориальных управлений, коммунальных, дорожных и сельскохозяйственных организаций округа. Участникам напомнили, что владельцы земельных участков обязаны своевременно уничтожать борщевик на своей территории, а за невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность.

В рамках совещания была проведена демонстрация работы роботизированного комплекса, что наглядно показало возможности современных технологий в решении задачи. Вместе с тем участники подчеркнули, что борщевик не признает границ между муниципальной и частной землей, поэтому эффективная борьба возможна только при объединении усилий всех заинтересованных сторон и использовании всех доступных средств.