Робот по вопросам ветеринарии обработал еще 5 тысяч заявок в Подмосковье

С начала 2026 года цифровой помощник в сфере ветеринарии робот Вита получил свыше 5,2 тысяч обращений. Эту информацию распространила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Робот Вита предоставляет консультации по вопросам контроля за безнадзорными собаками и ветеринарным услугам. При необходимости он переводит звонок на ближайшую ветеринарную станцию и сообщает контакты и часы работы ветеринарных клиник. Для связи с Витой используйте телефоны: 8-800-550-65-22 или 8-495-668-01-25.

Министерство также напоминает, что жители региона могут воспользоваться онлайн-записью к ветеринару. Записать питомца на прием можно через сервис «Запись в ветеринарную клинику». Он доступен на главной странице портала госуслуг Подмосковья (https://uslugi.mosreg.ru/) и в приложении «Добродел» (https://uslugi.mosreg.ru/app). Онлайн-запись работает в 53 государственных ветеринарных клиниках Московской области.