Робот-консультант начал работать в МФЦ в Мытищах

В многофункциональном центре «Мои Документы», расположенном на улице Карла Маркса в Мытищах, начал работать робот-консультант. Он встречает посетителей учреждения.

Устройство может свободно передвигаться по залу, отвечать на вопросы по самым популярным услугам и быстро проверять статус документов.

«Для посетителей — это мгновенный доступ к информации без очереди, а для администраторов — освобождение от рутинных запросов и возможность сосредоточиться на сложных задачах», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Электронный консультант помогает жителям сразу по 50 различным вопросам. В частности, он предоставляет сведения о регистрационном учете, получении выписки из домовой книги, оформлении статуса многодетной семьи и замене паспорта.

Робот также может развлечь посетителей, читая стихи или исполняя танцевальные движения.

Стоит напомнить, что это не первый цифровой ассистент на службе у подмосковных МФЦ. Уже три года в контакт‑центре успешно работает голосовой помощник Галина. Робот, который обработал уже свыше четырех миллионов звонков, отвечает по номеру 122 (добавочный 3).