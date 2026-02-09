Робот «Добродел» ускорил обработку проблем жителей Подмосковья

За три года работы цифровой помощник Подмосковья — робот «Добродел», интегрированный в сервис «Решаем проблемы вместе», проанализировал более 5 миллионов сообщений. Только в 2025 году он обработал свыше 1,5 миллиона обращений граждан, сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С декабря 2022 года робот значительно повысил эффективность своей работы. Среднее время модерации сообщений сократилось на 31%, а более 927 тысяч обращений прошли автомодерацию без участия специалистов.

Робот «Добродел» оперативно распознает проблемы, о которых сообщают жители, и классифицирует их по 1841 тематике. Затем обращение направляется ответственному блоку для решения вопроса.

