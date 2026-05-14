Робот «Добродел» проанализировал более 5,7 миллиона обращений в Подмосковье

С декабря 2022 года цифровой помощник Подмосковья робот «Добродел» активно работает в сервисе «Решаем проблемы вместе». За это время он изучил свыше 5,7 миллиона обращений, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Более 1,1 миллиона сообщений прошло автомодерацию без участия специалистов. Робот «Добродел» быстро распознает проблемы, о которых сообщают жители, и классифицирует их по 1841 тематике. Затем обращение отправляется в работу ответственному блоку. Благодаря этому среднее время модерации сообщений сократилось на 31%.

Для детального изучения ИИ-практик Московской области и подачи заявки на их внедрение можно посетить портал «Цифровой регион».

Эти технологии отвечают целям национального проекта «Экономика данных».