Робот «Добродел» обработал более 500 тысяч обращений в Подмосковье с января

С 2022 года робот «Добродел» помогает решать проблемы в сервисе «Решаем проблемы вместе». С начала 2026 года он проанализировал более 578 тысяч сообщений от жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Робот «Добродел» распознает суть проблемы, классифицирует ее по одной из 1857 тем и направляет обращение нужному ведомству. Это позволяет ускорить процесс передачи задач на исполнение. Так, в этом году более 174 тысяч сообщений прошли автомодерацию без участия специалистов.

