Робот-бариста появился в парке «Пехорка» в Балашихе

В парке «Пехорка» в Балашихе открылось первое в городе робокафе, которое предлагает уникальный формат заказа кофе. Теперь жители и гости города могут заказывать свои любимые напитки у искусственного интеллекта, просто выбрав необходимые опции на сенсорном экране.

Это устройство функционирует полностью автономно, что исключает необходимость в присутствии человека для контроля процесса. Робот-бариста способен готовить широкий ассортимент напитков: от классического эспрессо до освежающих лимонадов и молочных коктейлей. В зимний период на смену холодным напиткам приходят горячие: глинтвейн, кисель, чай и пунш.

Глава Балашихи Сергей Юров уже успел попробовать кофе из нового робокафе и призвал горожан воспользоваться возможностью насладиться напитком, приготовленным первым в округе баристой с искусственным интеллектом.

«Этот бариста наливает кофе! Пользуйтесь прекрасной погодой, приходите в наши парки и отдыхайте. Впереди последние дни Масленицы», — отметил Юров.

Робот работает круглосуточно и способен готовить до 60 напитков в час, что делает его отличным вариантом для всех, кто хочет быстро и вкусно перекусить.