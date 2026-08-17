Рюкзаки к школе подарили будущим первоклассникам в Химках

14 августа в «Умной библиотеке» глава городского округа Химки Инна Федотова и депутат Государственной Думы Денис Кравченко вручили будущим первоклассникам школьные наборы. Акция прошла в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В комплект вошли рюкзак, тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы и другие необходимые для учебы принадлежности. Каждый набор также дополнили поздравительной открыткой от губернатора Московской области.

«Начало школьного пути — большое событие: для ребенка это важный шаг, а родители помогают ему освоиться», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Она пожелала будущим первоклассникам уверенно идти вперед, не бояться ошибок и с интересом открывать для себя новые знания.

Во время встречи также обсудили готовность школ округа к новому учебному году. В образовательных учреждениях Химок сформирован необходимый кадровый состав, а привлечению педагогов помогают региональные меры поддержки и льготы.

Акция «Скоро в школу» является частью системной помощи семьям в преддверии 1 сентября. Участниками программы становятся семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум.

«Акция помогает будущим первоклассникам уверенно начать учебу. Особенно важно, что в Химках поддерживают семьи, которым нужна дополнительная помощь, в первую очередь многодетные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Помощь получают многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также семьи детей погибших участников специальной военной операции. Для малообеспеченных многодетных семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, в том числе выплаты на приобретение школьной формы.