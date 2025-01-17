Ряды «Орлят России» пополнили школьники из Богородского округа

В стенах Центра образования № 3 состоялась торжественная церемония принятия учеников младших классов в ряды всероссийской организации «Орлята России». Это масштабный проект, запущенный в 2021 году, направлен на воспитание у школьников активной гражданской позиции, патриотизма и отзывчивости.

Проект «Орлята России» стал современной альтернативой советским традициям, таким как октябрята, пионеры и комсомол, которые прекратили свое существование после распада СССР в 1991 году. Сегодня в системе образования большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, и «Орлята России» играют в этом важную роль. Программа объединяет детей, педагогов, родителей и старшеклассников-наставников, которые совместно участвуют в образовательных тренингах и проектах.

На данный момент к инициативе присоединились уже более пяти миллионов участников по всей стране. В мероприятии, посвященном приему первоклассников в ряды организации, приняли участие депутаты Богородского округа Екатерина Щербакова и Павел Волнов.

Посвящение в «Орлята России» стало не только праздничным событием, но и важным шагом на пути формирования у школьников ценностей гражданственности и ответственности.