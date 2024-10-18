Ряды «Единой России» в Красногорске пополнились 15 новыми партийцами

В этом году свыше 200 человек стали сторонниками партии. А более 150 из них — это новые члены «Единой России».

«Это молодые энергичные ребята и девушки, которые прекрасно понимают, почему они сюда пришли, с какой целью. Очень приятно, что наш круг единомышленников пополняется. И я уверен, чем больше нас будет становиться, тем более масштабные глобальные проекты мы сможем реализовывать, помогая друг другу. Когда общаешься с ними, заряжаешься от них энергией, смотришь в их горящие глаза, понимаешь, что за твоими плечами стоит армия единомышленников», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Богдан Андриянов.