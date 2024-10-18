Ряды «Единой России» в Красногорске пополнились 15 новыми партийцами

15 новых членов пополнили партийные ряды «Единой России» в Красногорске. Билеты им вручили в общественной приемной городского округа.
В этом году свыше 200 человек стали сторонниками партии. А более 150 из них — это новые члены «Единой России».
«Это молодые энергичные ребята и девушки, которые прекрасно понимают, почему они сюда пришли, с какой целью. Очень приятно, что наш круг единомышленников пополняется. И я уверен, чем больше нас будет становиться, тем более масштабные глобальные проекты мы сможем реализовывать, помогая друг другу. Когда общаешься с ними, заряжаешься от них энергией, смотришь в их горящие глаза, понимаешь, что за твоими плечами стоит армия единомышленников», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Богдан Андриянов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что подмосковное отделение партии «Единая Россия» за год провело около 8,5 тысячи мероприятий, многие из которых касались ремонта и строительства. Депутаты организовали свыше семи тысяч встреч с жителями и продолжили оказывать внимание семьям бойцов СВО.