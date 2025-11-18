Ряд медицинских учреждений обновили в Чехове за 5 лет

«В 2021 году был проведен капитальный ремонт хирургического и поликлинического отделения Чеховской больницы. В этом же году был завершен капитальный ремонт здания бывшего военного госпиталя, который в течение многих лет стоял заброшенный. В 2022 году отремонтировали амбулаторию в поселке Любучаны. Также в 2022 году началось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Молоди, и 23 февраля 2023 года он был открыт» — отметил Михаил Собакин.

Впервые за несколько десятилетий в Чехове начали строительство детской поликлиники на 500 посещений в сутки. Был завершен ремонт отделения на улице Пионерской. На следующие годы запланировали строительство трех врачебных амбулаторий в поселках Крюково, Новый Быт и Чернецкое, а также фельдшерско-акушерского пункта в поселке Васькино.

«Не менее важную роль играет оснащение медицинских учреждений современным оборудованием. Сегодня наша больница имеет ряд новейших единиц тяжелого дорогостоящего, а главное — современного оборудования, которое позволяет проводить медицинские обследования, не выезжая за пределы округа» — подчеркнул глава округа.

Чеховская больница — лидер Подмосковья по телемедицине. С начала проекта жители получили уже более 120 тысяч удаленных консультаций, из них 63,5 тысячи — только за 2025 год.